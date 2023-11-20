دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل سيكو فوفانا، لاعب منتخب ساحل العاج، هدفًا، في مرمى منتخب غامبيا، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الاثنين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف فوفانا في الدقيقة 85 من زمن المباراة، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وساهم هدف متوسط الميدان في فوز منتخب بلاده على مضيفه غامبيا بثنائية، في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ووصل محترف نادي النصر السعودي، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى الهدف رقم 4 مع منتخب ساحل العاج، بعد خوض 11 مباراة دولية.

وحرص فريق "العالمي" على تهنئة لاعبه سيكو فوفانا على تسجيله هذا الهدف وتحقيق الفوز الثاني مع منتخب بلاده في التصفيات.