دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم نادي سبورتينغ لشبونة لاعبه السابق، كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة منتخب البرتغال ونظيره أيسلندا، على أرض ملعب "جوزيه ألفالادي"، الأحد، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وأهدى النادي رونالدو قميص الفريق ويحمل رقم 28، الرقم الذي كان يرتديه النجم البرتغالي خلال تمثيله سبورتينغ لشبونة في بداية مسيرته الكروية.

وسبق لنادي سبورتينغ لشبونة أن كرّم كريستيانو رونالدو، إذ أعلن عن تصميم قميص الفريق الثالث للموسم الجاري 2024/2023 بأحرف "CR7"، بمناسبة مرور 20 عامًا على ذكرى الظهور الأول للاعب البالغ من العمر 38 عامًا مع النادي.

وكان مهاجم نادي النصر السعودي قد صنع هدفاً واحداً، ليساعد في فوز منتخب بلاده على ضيفه أيسلندا بثنائية.

ويتصدر منتخب البرتغال سلم ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة، وقد ضمن تأهله لنهائيات "اليورو" المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل.