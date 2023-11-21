دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي اتحاد جدة غير الربحية، أنمار الحائلي، إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين المسؤولة عن برنامج الاستقطاب، لم تسجيب لجميع مطالب الفريق، من حيث التعاقد مع أبرز اللاعبين حول العالم خلال الصيف الماضي.

وكشف الحائلي أن فريق "النمور" كان يرغب في التعاقد مع نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، وكيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، وسيرخيو راموس، مدافع نادي إشبيلية، في "الميركاتو" الفائت.

وكان نادي اتحاد جدة قد تعاقد مع نغولو كانتي وكريم بنزيما وجوتا وفابينيو بالتنسيق مع المسؤولين عن برنامج الاستقطاب.

وتحدّث أنمار الحائلي لوسائل إعلام سعودية، قائلاً: "فيه برنامج، وهذا البرنامج متكفل في توفير لاعبين أجانب، يستطيع المسؤولون والقائمون الإجابة عن سؤال لماذا تم دعمنا بأربعة لاعبين وليس ثمانية".

وأضاف: "من حق جمهور فريقنا أن يطالب بالتعاقد مع اللاعبين، لأن المشجع عندما يشاهد مدافع كلابورت في نادي النصر، وكولبيالي في نادي الهلال، من حقه أن يطالب بلاعبين مثلهم".

وتابع: "كان فيه ميزانية لكل نادٍ، وعملنا على حسب الميزانية المتوفرة لنا، من الواضح أن 3 أندية (الهلال والنصر والأهلي) استقطبوا 8 لاعبين ونادي اتحاد جدة 4 لاعبين فقط، في طلبات كثيرة من فريقنا لم تحقق".

وأكمل الحائلي: "لو عرض عليّ كيليان مبابي، سأقول لا؟، التزمنا الصمت في الفترة الماضية حول ذلك، احترامًا للبرنامج".

وأتمّ أنمار الحائلي: "أتمنى الحديث من قِبل المسؤولين عن برنامج الاستقطاب عن مطالب النادي السابقة، وعمّا حدث في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، وما حدث مع محمد صلاح والمفاوضات مع نادي ليفربول، ومع ماركينيوس والمفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان ودي بروين وغوندوغان وراموس".