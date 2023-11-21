دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي ومنتخب المغرب، أمنية طفل فلسطيني، من خلال الحديث معه، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأظهرت لقطات مصورة إجراء بونو اتصال هاتفي مع الطفل، تبادلا خلاله الكلمات، وأعرب الطفل عن فرحته بالتواصل مع الحارس البالغ من العمر 32 عاما، وطلب منه لقائه في المستقبل.

وبينت اللقطات الطفل وهو يذرف الدموع عقب نهاية الاتصال بينهما.

وكان الطفل ظهر في فيديو، أعرب فيه عن محبته لحارس فريق "الأزرق الهلالي" ومنتخب "أسود الأطلس".

ويتواجد ياسين بونو في الوقت الحالي مع منتخب بلاده، الذي يخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.