سون يتألق في التصفيات الآسيوية.. وتمريرة "سحرية" بأقدامه تلفت الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم هيونغ مين سون في إحراز 3 أهداف، قاد من خلالها منتخب كوريا الجنوبية للفوز على الصين، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ونجح سون في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 11 و45، من علامة جزاء وكرة رأسية، كما صنع الهدف الثالث والذي أحرزه زميله جيونغ هون عند الدقيقة 87.

وظهر مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في لقطة مهارية خلال المباراة، إذ مرر الكرة بالكعب لزميله إلى داخل منطقة جزاء منتخب المنافس.

وسبق لهيونغ مين سون وأن أحرز هدفًا واحدًا، خلال فوز منتخب بلاده على سنغافورة بخماسية نظيفة، الخميس الماضي، في افتتاح التصفيات الآسيوية.

ووصل سون (31 هدفًا) للمساهمة التهديفية رقم 60 مع منتخب كوريا الجنوبية، إذ سجّل 41 هدفًا وصنع 19 آخرين، بعد خوضه 117 مباراة دولية.