دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، إن ليس هناك إمكانية لتعويض نادي الهلال بلاعب من الفئة الأولى، بعد إصابة نيمار دا سيلفا، من قِبل برنامج الاستقطاب الذي تقوده الرابطة.

ويخضع اللاعب البرازيلي لبرنامج علاجي في الوقت الحالي، إذ أجرى عملاً جراحياً بعد أن تبيّن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدّث اللذيذ لبرنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية"، قائلاً: "لا يوجد إمكانية في البرنامج لتعويض نيمار بالشكل الذي تتخيله، لا يوجد إمكانية لتعويضه بلاعب من الفئة الأولى، موجودة الميزانية ولكن هالشيء ما متاح حالياً".

وتابع بالقول: "نعمل على تأمين يخص اللاعبين، النجوم الكبار معرضون للإصابة، سيكون التأمين للإصابات الكبيرة والتي تحتاج لوقت من أجل الاستشفاء، وللعجز الدائم عند اللاعبين، وإن شاء الله هالأمر يطبق على اللاعب المحلي والأجنبي".

وعمّا إذا كان سوق الانتقالات الشتوي سيكون مشابهاً لـ "ميركاتو" الصيف، الذي شهد الكثير من الصفقات، قال سعد اللذيذ: "أعتقد أن الاستقطابات ستكون محدودة جداً، تحدثت مع الرؤساء التنفيذيين للأندية، لن تجد لاعبين في الفترة الشتوية أحد عليه الكلام، إلا لاعب على خلاف مع المدرب، أو لاعب يريد الرحيل عن ناديه".

وأضاف: "تجد لاعب ممكن يكمل لك الموسم، لاعب تحتاجه لمسابقة معينة، ممكن تجد أحد، لكن أنا لا أشجع على ذلك".

وكانت تقارير صحفية زعمت في وقت سابق أن فريق "الأزرق الهلالي" قد دخل في مفاوضات مع اللاعب كيليان مبابي للظفر بخدماته، إلا أن اللذيذ نفى ذلك.