دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار سيرجينو ديست، لاعب منتخب أمريكا، جدلاً بعد تلقيه إنذارين خلال 30 ثانية فقط، في مباراة جمعت فريقه مع منتخب ترينيداد وتوباغو، ليلة الثلاثاء.

ففي الدقيقة 39، ركل ديست الكرة بعيداً خلال اعتراضه على قرار تحكيمي، ليتلقى البطاقة الصفراء، ورغم محاولة زملائه بتهدئته إلا أنه واصل التذمر ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويطرد.

وكان رفاق سيرجينو ديست متقدمين بهدف قبل أن يتعرض اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً للطرد، ليحرز منافسهم هدف التعديل ثمّ الهدف الثاني، محققاً الفوز بنتيجة 1/2.

وأعتذر ديست، لاعب نادي آيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني، عن هذه الواقعة، إذ كتب عبر حسابه على منصة إنستغرام: "أريد الاعتذار لزملائي في الفريق والموظفون والمشجعون وللجميع على سلوكي، لقد كان غير مقبول وأناني وغير ناضج، لقد خذلت فريقي، إنه شيء يجب أن أتعلم منه، ولن يحدث مرة أخرى".

على الرغم من خسارة منتخب أمريكا من منافسه ترينيداد وتوباغو، إلا أنه ضمن التأهل لنهائيات كوبا أمريكا.