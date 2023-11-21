تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة بين ميسي ورونالدو خلال كأس موسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مواجهة ستجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال كأس موسم الرياض.

واتفق موسم الرياض مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب بصفوفه اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، على مشاركة الفريق في بطولة ثلاثية، تضم إلى جانبه رفاق رونالدو في نادي النصر ونادي الهلال.

وتقرر أن تقام البطولة في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط 2024 في العاصمة السعودية الرياض، في منطقة "المملكة أرينا" التي تم تدشينها مؤخرًا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): "مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي، نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض..." ، على أن تحمل المواجهة وسم "The Last Dance".

وسبق أن جمعت الأراضي السعودية مواجهة بين ميسي وكريستيانو، إذ التقيا معًا في مباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقي "العالمي" و "الأزرق الهلالي".