هل فاوض الهلال كريستيانو رونالدو قبل قدومه للنصر؟ فهد بن نافل يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال السعودي غير الربحية، فهد بن نافل، إن فريقه قد فاوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام إلى صفوفه، قبل تعاقد نادي النصر معه.

وكان "العالمي" قد ظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكر سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، أن برنامج الاستقطاب الذي تقوده الرابطة عمل منذ البداية على إتمام صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر فقط.

وتحدّث بن نافل لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "نحن فاوضنا كريستيانو رونالدو من قبل، دائماً نفاوض ونبحث عن اللاعب الأفضل لنادي الهلال، فخورون بالمجموعة التي لدينا الآن، ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين وكل الأندية".

وأوضح فهد بن نافل: "مفاوضاتنا مع رونالدو لم تكن بذات توقيت مفاوضات نادي النصر بل قبل، في سوق الانتقالات الصيفية (الذي يسبق انضمام رونالدو للنصر)".

وتابع بالقول: "إذا كان سعد اللذيذ قد ذكر أن نادي الهلال لم يفاوض كريستيانو رونالدو فهذا غير دقيق"، مُشيراً بن نافل إلى أن خلال المفاوضات مع النجم البرتغالي لم يكن اللذيذ يشغل منصبه.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد تعرض لعقوبة منع تسجيل اللاعبين لفترتين متتاليتين في مايو/ أيار 2022، على خلفية قضية الفريق ولاعبه محمد كنو مع نادي النصر.