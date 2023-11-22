ليروي ساني يلكم لاعب المنافس خلال مباراة ألمانيا والنمسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد ليروي ساني، لاعب منتخب ألمانيا، خلال مواجهة الفريق لمنتخب النمسا، في مباراة ودية أقيمت على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء، بعد اعتدائه بالضرب على لاعب المنافس.

فعند الدقيقة 49 من زمن المباراة، عرقل ساني لاعب المنافس، مما أثار غضب الأخير، قبل أن يقوم ليروي بتوجيه لكمة نحو وجهه ويسقطه أرضاً، ليتلقى البطاقة الحمراء على أثر ذلك.

وكانت النتيجة تشير لتأخر منتخب ألمانيا بهدف عند طرد مهاجم نادي بايرن ميونخ، قبل أن يعزز صاحب الأرض والضيافة تقدمه بهدف آخر، محققاً الفوز بنتيجة 0/2.

وتعد هذه البطاقة الحمراء هي الأولى للاعب البالغ من العمر 27 عاماً منذ انطلاق مسيرته الكروية.

ويمتلك ليروي ساني 59 مباراة دولية، سجّل خلالها 13 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة.