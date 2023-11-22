مدرب الأرجنتين يثير التكهنات حول مستقبله مع "التانغو".. هذا ما قاله

(CNN) -- احتفل جميع الأرجنتينيين بانتصار تاريخي على البرازيل، بهدف وحيد في ملعب "ماراكانا"، وربما قام العديد من الأشخاص بإطفاء أجهزة التلفاز بمجرد انتهاء المباراة، لأنها انتهت في الأرجنتين حوالي منتصف الليل.

وبقي آخرون لمشاهدة التصريحات بعد المباراة لمواصلة الاستمتاع، إلا أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب "التانغو"، فجر مفاجأةً حول مستقبله مع الفريق، خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة.

وكان المؤتمر الصحفي يسير بشكل طبيعي حتى أراد المدرب، في الرد الأخير، إضافة شيء لم يفكر أي صحفي في طرحه، إذ قال: "أحتاج إلى التفكير كثيراً فيما سأفعله، إنه ليس وداعاً، أو أي شيء آخر، لكني بحاجة إلى التفكير لأن المستوى مرتفع جداً (في الفريق) من الصعب الاستمرار...".

وتابع بالقول: "حان الوقت للتفكير هذه المرة، سأخبر الرئيس، سأخبر اللاعبين، هذا الفريق يحتاج إلى مدرب يملك كل الطاقة الممكنة".

وبعد هذا التصريح المدوي، غادر سكالوني المؤتمر الصحفي على عجل، ولم يأخذ أي أسئلة أخرى، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التصريح يشير لإمكانية رحيله بالفعل، أم أنه وسيلة للضغط الداخلي لتحسين الأوضاع غير المقنعة بالنسبة له.

وصحيح ما قاله المدرب الأرجنتيني إن "المستوى مرتفع للغاية"، إذ إن فريقه هو البطل الأخير لكوبا أمريكا وبطل العالم أيضاً، ويحتل الفريق المركز الأول في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

جميع أرقام ليونيل سكالوني مع منتخب بلاده كانت جيدة، واستطاع أن يخفف من الضغط الذي يتعرض له الفريق الذي لم يتوج منذ فترة طويلة.

وتلوح بطولة كوبا أمريكا التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة في أفق الفريق، وبالتحديد في البلد الذي يلعب فيه الآن ليونيل ميسي.

بالنسبة للكثيرين، قد توقعوا أن أفضل لاعب في التاريخ، ميسي، يتطلع إلى البطولة المقبلة، إذ قال بعد صافرة النهاية: "سأستعد بأفضل طريقة لعام عظيم".

فيما أعلن أنخيل دي ماريا، النجم الكبير الآخر للفريق، أنها ستكون آخر بطولة له بقميص منتخب "التانغو".

ردود الفعل بعد تصريح سكالوني

وصرح أليكسيس ماك أليستر، لاعب خط الوسط الأرجنتيني، بعد المباراة، لقناة "TyC Sports": "لم يقل لنا سكالوني أي شيء، لكن علينا أن نحترم مشاعره، علينا أن نشكره، ونريده أن يستمر معنا".

بينما كشف نيكولاس أوتامندي، مسجل هدف الفوز أمام البرازيل، أن المدرب لم يذكر لهم أي شيء حول الشكوك بما يخص استمراره في قيادة الفريق، موضّحاً: "سنحاول تقديم كل شيء حتى يتمكن سكالوني من الاستمرار".