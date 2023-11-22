دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين منتخب البرازيل ومنافسه الأرجنتين، التي أقيمت على أرض ملعب "ماراكانا"، ليلة الأربعاء، وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أحداث مثيرة للجدل.

وتأخر انطلاق المباراة عن موعدها بسبب اشتباك بين مشجعين برازيليين وأرجنتينيين في مدرجات الملعب، مما أدى لتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.

وتوجّه لاعبو منتخب "التانغو" ومنتخب "السامبا" نحو المدرجات لتهدئة الجماهير، قبل أن يغادر الفريق الضيف بقيادة ليونيل ميسي المستطيل الأخضر ويتوجه نحو غرفة الملابس على أثر ذلك.

وعند العودة لأرض الملعب لاطلاق صافرة البداية، أظهرت عدسة الكاميرا مشادة بين ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وورودريغو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وألحق منتخب الأرجنتين الهزيمة بمضيفهم البرازيل بهدف دون مقابل، في مباراة تعد من أكثر المباريات تنافسية حول العالم، على صعيد المواجهات الدولية.

بهذا الفوز، اعتلى منتخب "التانغو" صدارة سلم ترتيب المنتخبات في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل، برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب "السامبا" عند 7 نقاط في المركز السادس.