دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على أنباء صحفية تشير إلى اهتمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم به، لتكليفه بالمهام الفنية لمنتخب "السامبا".

ويبحث منتخب البرازيل الذي يعاني من سوء النتائج في الآونة الأخيرة عن مدير فني جديد، بعد رحيل المدرب تيتي عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأجاب أنشيلوتي عند سؤاله حول تقارير عن اهتمام منتخب "السامبا" به، قائلاً: "أشعر بالفخر لأن واحدا من أكبر المنتخبات في العالم، من طراز البرازيل، يتحدث عني".

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" ونظيره قادش في الدوري الإسباني: "لكن هذا كل شيء. لديّ عقد سارٍ حتى 30 يونيو، ولن أجيب على أي شيء آخر بخصوص مستقبلي".

ويرتبط المدرب الإيطالي بعقدٍ مع نادي ريال مدريد يمتد حتّى يونيو/ حزيران 2024.

في سياق متصل، قال كارلو أنشيلوتي عن مواجهة قادش، المقررة مساء الأحد المقبل: "سنلعب بكل ثقة، ونأمل أن يتعافى المصابون قريباً، نحن على قناعة بقدرتنا على الصمود أمام المشاكل لأن لدينا فريقاً موثوقاً، أولئك الذي لعبوا أقل لديهم الفرصة، إنها فرصة لإظهار مدى جودة لاعبي هذا الفريق".