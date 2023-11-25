السعودية.. تفاعل مع هدف "مُذهل" لكريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو هدفين، ساهم من خلالهما في فوز ناديه النصر على نظيره الأخدود، بنتيجة 0/3، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النجم البرتغالي في زيارة الشباك في مناسبتين، إلا أن هدفه الثاني جاء بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 80، إذ سدد كرة عالية ووضعها في الشباك من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً تقدم حارس مرمى المنافس.

وتفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف رونالدو، وقد أشادوا به ووصفوه بـ "التاريخي".

ووصل كريستيانو رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 22 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 15 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

فيما وصل فريق "العالمي" للنقطة 34 في المركز الثاني على جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، نادي الهلال.

إليكم أبرز التغريدات: