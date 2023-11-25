مشادّة بين بيب غوارديولا ولاعب ليفربول.. ويورغن كلوب يتدخل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشب خلاف بين بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وداروين نونيز، لاعب ليفربول، عقب نهاية مباراة الفريقين على أرض استاد الاتحاد، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

بعد صافرة النهاية، أراد غوارديولا مصافحة نونيز، قبل أن يتبادلان الحديث ويدخلان في مشادة، ليتدخل مدرب فريق "الريدز"، يورغن كلوب، وبعض من كوادر الفريقين لإنهاء الخلاف.

وكان مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا قد تعادل مع منافسه ليفربول بمشاركة داروين نونيز (24 عامًا)، بهدف لمثله، في الجولة الثالثة عشر.

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نظيره ليفربول، صاحب المركز الثاني.