دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب إيرلينغ هالاند هدفاً، خلال تعادل فريقه مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول بنتيجة 1/1، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الاتحاد، السبت، وضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح المهاجم النرويجي في هزّ شباك فريق "الريدز" عند الدقيقة 27 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الهدف، وصل هالاند للمساهمة التهديفية رقم 17 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 14 هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وأصبح إبرلينغ هالاند أسرع لاعب على مر التاريخ يستطيع تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أحرز هذا العدد من الأهداف خلال 48 مباراة فقط.

وتمكّن المهاجم النرويجي (23 عاماً) من هزّ شباك 20 فريقاً من أصل 21 فريقاً لعب أمامهم في مسابقة البريميرليغ.