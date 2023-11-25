هكذا علّق حساب الدوري السعودي على لقطة تجمع بنزيما وهندرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غرّد حساب الدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عن لقطة مصورة تجمع اللاعب كريم بنزيما ونظيره جوردان هندرسون خلال مواجهة نادي اتحاد جدة ومنافسه الاتفاق، الجمعة.

ونشر حساب دوري "روشن" صورة للقاء بنزيما وهندرسون من مباراة سابقة بين أنديتهما السابقة، ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ولقائهما مجدداً على الأراضي السعودية مؤخراً، في إشارة واضحة منه حول تطور مستوى الدوري في المملكة.

وكان المهاجم الفرنسي (35 عاماً) قد التقى مع متوسط الميدان الإنجليزي (33 عاماً) في نهائي تشامبيونزليغ 2022، وحينها حسم رفاق كريم بنزيما اللقب لصالحهم بعد الفوز على "الريدز" بهدف وحيد، قبل أن يقرر اللاعبان الانتقال للسعودية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعادل نادي اتحاد جدة مع مضيفه الاتفاق بهدف لمثله، في الجولة الرابعة عشر من المسابقة.