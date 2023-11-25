جاء بخطأ فادح من الحارس دوناروما.. هدف "غريب" في الدوري الفرنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، خطأً فادحاً، خلال مواجهة الفريق لنظيره موناكو، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، الجمعة، وضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتسبب الحارس دوناروما في هزّ شباك فريقه، إذ أخطأ بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، ليرسل الكرة إلى لاعب نادي موناكو، الذي تسلمها ووضعها في مرمى النادي الباريسي، عند الدقيقة 22.

ورغم خطأ جيانلويجي دوناروما، حقق نادي باريس سان جيرمان الفوز على ضيفه موناكو بخمسة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الثالثة عشر.

وشارك الحارس الإيطالي البالغ من العمر 24 عاماً في 13 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، خرج بست مباريات بشباك نظيفة، فيما تلقت شباكه 11 هدفاً.