دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن سيكو فوفانا، لاعب نادي النصر، راضياً على قرار استبداله خلال مواجهة "العالمي" وضيفه الأخدود، التي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الجمعة، وضمن مباريات الجولة الرابعة عشر في دوري "روشن" السعودي.

وقرر مدرب نادي النصر، لويس كاسترو، إخراج فوفانا من المستطيل الأخضر ودخول مارسيلو بروزوفيتش بدلاً عنه في الدقيقة 55 من زمن المباراة، مما أثار غضب متوسط الميدان الإيفواري، إذ ظهر وهو يرمي زجاجة المياه بعيداً عند مغادرته للملعب.

وعلّق سيكو فوفانا على الواقعة، عقب نهاية المباراة بفوز "العالمي" بثلاثية نظيفة، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "أنا سعيد في تحقيق الفوز، أعتقد أنه قدمت المطلوب مني في الشوط الأول، كما تعلم فإن لاعب كرة القدم يريد اللعب ومساعدة زملائه".

وأضاف فوفانا: "رد الفعل كان طبيعياً، لم تكن ضدّ أحد، أنا لاعب أتواجد في الفريق وأريد أن أكون مع المجموعة".

وكان متوسط الميدان البالغ من العمر 28 عاماً قد شارك في 9 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، لم ينجح خلالها في تقديم أي مساهمة تهديفية سواء تسجيل أو صناعة.