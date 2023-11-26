دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت طريقة احتفال صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي المصري، بهدفه في مرمى نادي ميدياما الغاني، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد السلام، السبت، وضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأحرز صلاح محسن هدفاً، ساهم من خلاله بفوز فريق "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة في أول مباريات دور المجموعات، وعند احتفاله بهدف بدا اللاعب وكأنه أشار بعلامة السكوت للجماهير.

وقال وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال ظهوره على قنوات "beIN SPORTS"، عن طريقة احتفال صلاح محسن: "بصراحة استفزتني جداً، كنا نشتكي من مشكلة رأس الحربة في النادي الأهلي منذ سنوات، عندما تأتيك الفرصة وتلعب تقوم تحتفل بهذه الطريقة، في أحد يعمل كدا؟".

وحرص صلاح محسن (25 عاماً) على التعليق على هذه الواقعة، إذ كتب عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "الاحتفال عادي والله، مين الي قولوا هوس، بطلو تقولو أي كلام"، حسب قوله.

وأضاف: "للمرة المليون بقول لمن فسروا احتفالي بشكل خاطئ، للوقعيه (خلاف) بيني وبين جمهور الأهلي، لازم يعرفوا أن جمهور الأهلي فوق الراس، وأي لاعب من غير جمهور الأهلي ولا حاجة، ومستحيل أكون أقصد جماهير الأهلي، كفاية حرام عليكم"، حسب تعبيره.