دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون ومغرّدون مع فوز نادي الهلال على نظيره الحزم بتسعة أهداف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في دوري "روشن" السعودي.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "الأزرق الهلالي" كل من مالكوم (هاتريك) وألكساندر ميتروفيتش ومحمد كنو وسيرجي سافيتش ومحمد البريك وصالح الشهري ومحمد القحطاني.

وبهذا الفوز، عزز نادي الهلال من صدارته لسلم ترتيب أندية المسابقة هذا الموسم، برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي النصر.

ونجح فريق "الأزرق الهلالي" في تحقيق أكبر نتيجة فوز على مر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، محطماً الرقم المسجل باسم نادي اتحاد جدة على حساب منافسه القادسية، إذ كان فريق "النمور" قد فاز بثمانية بيضاء، في موسم 2012/2011.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: