دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل أليخاندرو غارناتشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، هدفًا في مرمى نادي إيفرتون، على أرض ملعب الأخير، مساء الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف غارناتشو في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، عبر ضربة مقصية، إذ تلقى الكرة عبر عرضية عالية ثم سددها نحو الخلف وهي في الهواء.

وتفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف لاعب فريق "الشياطين الحمر"، وسط تعليقات إيجابية أشادت به.

وساعد هدف أليخاندرو غارناتشو (19 عامًا) في فوز نادي مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة البريميرليغ.

واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، برصيد 24 نقطة.