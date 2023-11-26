تصرف مدرب أرسنال مع لاعبه هافرتز بعد تسجيله هدف الفوز يخطف الأنظار

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نشر الأحد ، 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، مع لاعبه كاي هافرتز، بعد تسجيل الأخير لهدف الفوز على نادي برينتفورد، أنظار المتابعين.

وسجّل هافرتز هدفاً في الدقيقة 89، قاد من خلاله فريق "الغانرز" لتحقيق النقاط الثلاث خارج الديار، وضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

بعد صافرة النهاية، اصطحب المدرب أرتيتا المهاجم الألماني نحو جماهير ناديه، المتواجدة في مدرجات الملعب، ليقوم المشجعون بتحيته.

وكان كاي هافرتز (24 عاماً) قد عانى مع نادي أرسنال الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ احتاج لمباريات عدّة حتّى تمكّن من زيارة شباك المنافسين.

وأصبح نادي أرسنال في صدارة سلم ترتيب أندية مسابقة البريميرليغ، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي.