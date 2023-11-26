دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار جنارو غاتوزو، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا، جدلاً بعد تصريحاته الأخيرة ضدّ لاعبيه، في أعقاب تعادل الفريق مع نظيره ستراسبورغ بنتيجة 1/1، السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ووجّه غاتوزو انتقادات لاذعة إلى لاعبيه بعد صافرة النهاية، إذ قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدوري الفرنسي: "لا أعرف كيف يمكننا اللعب بهذه الطريقة، أنا غاضب للغاية من الشوط الثاني، إنها كارثة".

وأضاف جنارو غاتوزو: "أنا أتحمل المسؤولية، لكني لا أعرف كيف يمكننا اللعب بهذه الطريقة، ارتداء قميص هذا الفريق مسؤولية مهمة".

وتابع بالقول: "كنتُ أفضّل الخسارة بأربعة أهداف على اللعب بمثل هذا الأداء، سألتُ اللاعبين كيف حدث ذلك، أريد تفسيرات...الفريق كان كالقمامة".

ولم يحقق نادي أولمبيك مارسيليا، تحت إشراف غاتوزو، نتيجة الفوز إلا في 3 مباريات من أصل 12، ليقع في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 14 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المتصدر نادي باريس سان جيرمان.