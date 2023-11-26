دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتابت روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي برايتون أند هوف ألبيون، فرحة عارمة، بعد فوز فريقه على نوتينغهام فورست، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

واحتفل المدرب دي زيربي بشكل جنوني، عقب تحقيق لاعبيه الفوز على مضيفهم نوتينغهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعشرة لاعبين فقط، بعد أن تم طرد أحد لاعبين برايتون أند هوف ألبيون عند الدقيقة 73.

وقاد روبيرتو دي زيربي (44 عامًا) فريقه لتحقيق النقاط الثلاث، بعد سوء نتائج النادي في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، خلال الآونة الأخيرة.

بعد الفوز، يقع نادي برايتون في المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر، نادي مانشستر سيتي.