دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حدث استثنائي، شهدت دبي، الأحد، انطلاق الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري"، الذي تقدمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمشاركة 226 ألف عداء برعاية "ماي دبي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشارك في "تحدي دبي للجري" إلى جوار ولي عهد دبي، رائدا الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وهزاع المنصوري وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم "البعثة 69" في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، طبقا لما أفادت الوكالة الإماراتية، وبحسب ما نشر حساب مكتب دبي الإعلامي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقدّم النيادي علم "تحدي دبي للياقة" إلى الشيخ حمدان بن محمد مع انطلاق الدورة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري"، وذلك تقديرا لحرص الشيخ حمدان بن محمد على أن "يكون مجتمع دبي مجتمعاً نشطاً مبادراً لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان".

وبحسب الوكالة الإماراتية فقد "استقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وتحوّل شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، مما أتاح فرصةً نادرة للعدائين للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مُفعمة بالحيوية".

ويضم "تحدي دبي للجري"، مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة، الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كيلومترات، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كيلومترات، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تُنسى في قلب المدينة، طبقا لوكالة "وام".

ومن جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققه (تحدي دبي للجري) هذا العام، إذ تعكس مشاركة عشرات الآلاف من العدائين من مختلف الخلفيات، روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، كما أن تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري عملاق بما يضمه من معالم دبي الشهيرة، أضاف بريقاً خاصاً لهذه الفعالية".

وأعرب الخاجة عن فخرة بتطوّر "تحدي دبي للجري" ومكانته المتنامية كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي، طبقا للوكالة الإماراتية.