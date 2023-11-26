هدف "عالمي" في الدوري الإسباني.. بهذه الطريقة دخلت الكرة الشباك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز عمر صادق، لاعب نادي ريال سوسيداد، هدفًا رائعًا، في مرمى نادي إشبيلية، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

ونجح اللاعب عمر صادق في تسجيل هدفه عند الدقيقة 22 من زمن المباراة، إذ راوغ لاعبي النادي الأندلسي، ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المنافس.

وساهم هدف المهاجم النيجيري البالغ من العمر 26 عامًا، في فوز نادي ريال سوسيداد على نظيره إشبيلية بهدفين لواحد، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة لا ليغا.

ووصل عمر صادق للمساهمة التهديفية رقم 2 في الدوري الإسباني هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.