دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم أحد المشجعين ملعب مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره أجمك الأوزبكي، التي أقيمت على أرض الأخير، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا، للقاء النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفًا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه في الأمتار الأخيرة قبل أن يخروجه من الميدان.

وشارك بنزيما في المباراة حتّى نهايتها، بفوز فريق "النمور" بهدفين لواحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التشامبيونزليغ الآسيوي.

وتعد هذه المباراة هي الثانية للنجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا، في مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023، ومازال يبحث عن هدفه الأول.