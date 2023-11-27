دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على أنه يحظى بثقة إدارة الفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا، في ظل الانتقادات التي تلاحقه بعد سوء النتائج.

وتعثر برشلونة في مبارياته الماضية في مسابقة الدوري الاسباني، ليتراجع للمركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، نادي ريال مدريد.

وتحدّث تشافي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق الكتالوني ونظيره بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "أشعر بالحماية من قِبل النادي، أتحدث مع الرئيس (لابورتا) وديكو (المدير الرياضي)، يعلمان كيف نعمل، لذا أشعر أنني أحظى بثقتهما".

وتابع: "غرفة الملابس وحدة واحدة، ولهذا السبب أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام"، مُضيفًا: "التشخيص واضح ونحن ننقل ذلك إلى اللاعبين، علينا أن نغير عقليتنا وأن نكون وحشًا تنافسيًا...علينا استعادة عقلية الفوز".

وأكمل تشافي: "النتائج هي التي تصنع الموسم، علينا أن نواصل العمل لاستعادة لعبتنا، هذا هو برشلونة، إنه بمثابة ضغط ولكن بالنسبة لي لم يتغير شيء، علينا أن نخطط للمباريات جيداً للمنافسة بأفضل ما نستطيع، لدي ثقة عمياء في فريقي وتدريبي".

وطلب تشافي هيرنانديز من الجماهير مساندة الفريق خلال مواجهة بورتو، قائلاً: "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا في مسابقة هذا العام، يجب على المشجعين أن يأتوا ويدعمونا... لأن الأمور خارج أرضنا في بورتو كانت صعبة، كان فريقًا قويًا للغاية".