بعد احتسابها لصالحه.. كريستيانو رونالدو يثير تفاعلا برفضه ركلة جزاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقاً) مع تصرف اللاعب كريستيانو رونالدو مع حكم مباراة نادي النصر السعودي ومنافسه برسبوليس الإيراني، التي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الاثنين، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، سقط رونالدو داخل منطقة جزاء المنافس بعد احتكاك مع لاعب المنافس، ليعلن حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح النجم البرتغالي.

ورفض كريستيانو رونالدو احتساب ركلة الجزاء، إذ أوضح للحكم أن لاعب نادي برسبوليس لم يقم بعرقلته، ليعود الحكم إلى تقنية الـ "VAR" ويشاهد الحالة ثم يلغي احتساب الركلة.

ويشارك رونالدو (38 عامًا) في المباراة الرابعة في التشامبيونزليغ الآسيوي هذا الموسم 2024/2023، ويمتلك برصيده 3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.