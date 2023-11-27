دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لن يتمكّن كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من المشاركة مع فريقه ببطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق "السيتيسينز"، عن موعد عودة دي بروين للملاعب، إذ خضع لعمل جراحي بعد معاناته من إصابة بالغة قد تعرض لها في أغسطس/ آب الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة مانشستر سيتي ومنافسه لايبزيغ الألماني، في دوري أبطال أوروبا: "كنت أحب تواجد كيفين دي بروين في الموسم بالكامل، ولكنه خضع لعملية جراحية وعليه التعافي بشكل جيد".

وأضاف غوارديولا: "نهاية شهر ديسمبر القادم، أو العام الجديد سيكون عامًا سعيدًا للجميع (من خلال عودة اللاعب للمستطيل الأخضر)".

وشارك متوسط الميدان البلجيكي البالغ من العمر 32 عامًا، في مباراتين فقط مع فريق "السيتيسينز" هذا الموسم 2024/2023، صنع خلالهما هدفًا واحدًا.