دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، عندما سأله عن سبب نجاحه مع لاعبي الفريق.

وطرح الصحفي سؤالاً على غوارديولا حول قدرته على إيصال الأفكار للاعبين خلال مدة زمنية قصيرة خلال اجتماعه مع لاعبي فريق "السيتيسينز"، وأجاب المدرب الإسباني مازحاً: "لأنني رجل جيد، أنا رجل وسيم وأغريهم، ونحن نفعل ذلك، لذا أنا جيد حقاً".

وتابع بالقول: "اليوم لدينا التلفاز والصور ونتحدث بشكل فردي، لقد تحدثت مع روبن دياس وكايل ووكر وعما حدث في تشيلسي، لقد تحدثت عن هذا الأمر على وجه التحديد بعد أن ارتكبا الأخطاء، فهما يفهمان ذلك".

وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع منافسه تشيلسي بأربعة أهداف لمثلها في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويقع فريق "السيتيسينز"، تحت إشراف بيب غوارديولا، في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية البريميرليغ برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي أرسنال.

كما قاد المدرب الإسباني نادي مانشستر سيتي إلى بلوغ الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024/2023.