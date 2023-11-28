دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بتشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الذي تلاحقه الانتقادات بسبب سوء نتائج الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة.

وكان برشلونة، تحت إشراف تشافي، قد تعثر في مبارياته الماضية في مسابقة الدوري الإسباني، ليتراجع للمركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، فريق الميرنغي.

وعند سؤال أنشيلوتي عمّا إذا كان يرغب بتوجيه نصيحة لتشافي هيرنانديز، أجاب قائلاً: "أنا لن أوجه له أي نصيحة، إنه يعرف كرة القدم جيدًا، ويعرف أنه في بعض الأحيان تكون هناك انتقادات، هذا طبيعي".

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي يسبق مباراة ريال مدريد مع نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا: "لديه خبرة التعامل مع كل هذا بشكل جيد للغاية، إنه أصغر مني، لكنه يعرف الأجواء جيدًا، يمتلك كل الموارد اللازمة للتعامل مع هذا الوضع بالشكل المناسب".

كما هنأ كارلو أنشيلوتي مدرب نادي أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على تجديد عقده مع الفريق حتّى عام 2027، قائلاً: "سيميوني حالة خاصة، مثل فينغر أو فيرغسون، حياة المدرب قصيرة جدًا، ويجب أن نهنئ سيميوني لأنه ليس من الطبيعي البقاء لوقت طويل في أي نادي".