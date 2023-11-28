دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، للإصابة، خلال مواجهة "العالمي" ونظيره برسبوليس الإيراني، والتي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

ففي الشوط الثاني، اصطدم النجم البرتغالي مع حارس مرمى المنافس خلال تنافسهما على الكرة، ليسقط أرضاً ويشكو من آلام في الرقبة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 78.

وعلّق المدير الفني لنادي النصر، لويس كاسترو، على إصابة رونالدو، إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي: "الجهاز الطبي يتابع الإصابة، ليست شيئاً سهلاً، لكن أتمنى أن يستطيع الجهاز الطبي عمل ما يمكن للاستشفاء وعودته للفريق".

ولم يعلّق كريستيانو رونالدو عن إصابته، بل اكتفى بالإعراب عن فرحته ببلوغ "العالمي" للدور الثاني في المسابقة الآسيوية، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سعيد بأننا تأهلنا في المركز الأول بمجموعتنا، وبأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة، العمل الجماعي العظيم".

وأثارت إصابة النجم البرتغالي قلق جماهير نادي النصر، إذ قد تمنعه من المشاركة في ديربي الرياض بين "العالمي" ومنافسه الهلال، الجمعة المقبل، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

بينما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن الإصابة لن تعيق مشاركة اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً في الديربي.