دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة موقفًا طريفًا بين ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، واللاعب النرويجي مارتين أوديغارد، خلال تدريبات الفريق، استعداداً للمباريات المقبلة.

وظهر أرتيتا (41 عامًا) وهو يشارك لاعبيه التدريب، قبل أن يقوم بتمرير الكرة بين قدمي لاعبه أوديغارد، وهي حركة مهارية يطلق عليها جمهور لعبة كرة القدم تسمية "كوبري"، ثمّ انتابه فرحة عارمة.

ويستعد ميكل أرتيتا لقيادة فريق "الغانرز" في مواجهة نادي لانس الفرنسي، مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فيما شارك متوسط الميدان مارتين أوديغارد البالغ من العمر 24 عاماً في 16 مباراة مع نادي أرسنال هذا الموسم 2024/2023، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.