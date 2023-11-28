السعودية.. تفاعل مع هدف "مُذهل" لسالم الدوسري في دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، في مرمى نافباخور الأوزبكي، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان الدوسري قد أهدر ركلتي جزاء في الدقيقتين 11 و68، إلا أنه نجح في هزّ شباك صاحب الأرض والضيافة بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 85، إذ سدد كرة عالية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المنافس.

وساهم هدف سالم الدوسري في فوز فريق "الأزرق الهلالي" على مضيفه نافباخور بنتيجة 0/2، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التشامبيونزليغ الآسيوي.

ويعد هذا الهدف هو الأول للمهاجم البالغ من العمر 32 عامًا في مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

إليكم أبرز التغريدات عن هدف الدوسري: