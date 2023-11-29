دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على اتهام بعض من الجماهير لسالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بتفضيله مصلحة فريقه على حساب منتخب بلاده.

وكتب الأمير السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يدعي الإصابة للهروب من مشاركة المنتخب الوطني لكي يشارك مع ناديه بجاهزية تامة بهذا هو يجعل مصلحة ناديه فوق مصلحة منتخب بلاده، هذا ما يتهم به البعض صراحة او تلميحاً سالم الدوسري وهذا اتهام خطير وتشكيك بوطنية اللاعب".

وتابع بالقول: "عليه ينبغي على الإتحاد السعودي التحقيق في الأمر، فإن ثبت صحة هذا الاتهام يجب ايقاع أقصى عقوبة على اللاعب تليق بهذا الاتهام الخطير".

وأكمل رئيس فريق "الأزرق الهلالي" السابق: "إذا ثبت عدم صحة هذا وأن هذا افتراء وتجني على اللاعب يجب وضع حد لمن يفتري ويدخل في الذمم ويشكك في وطنية لاعبي المنتخب، أقل واجب للاتحاد السعودي حماية لاعبيه ووضع حد لهذه المهازل".

وكان المنتخب السعودي قد أعلن عن معاناة الدوسري من الإصابة والسماح له بمغادرة صفوف الفريق، مما تسبب في غيابه عن مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام باكستان والأردن.

وعاد سالم الدوسري للمستطيل الأخضر من خلال مواجهة نادي الهلال ومنافسه نافباخور الأوزبكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأحرز خلالها هدفاً واحداً.

ويمتلك الدوسري (32 عاماً) 20 هدفاً و3 تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 65 مباراة دولية.