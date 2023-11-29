دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الأربعاء، عن تعيين الإسباني ستيڤ كالزادا في منصب الرئيس التنفيذي للفريق، على أن يبدأ عمله في يناير/ كانون الثاني 2024.

وأصدر فريق "الأزرق الهلالي" بياناً رسمياً حمل الإعلان عن التعاقد مع البالغ من العمر 57 عاماً، والذي سبق وأن تولى مناصب إدارية في نادي برشلونة الإسباني ومجموعة سيتي لكرة القدم.

وشغل ستيڤ كالزادا منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في الفريق الكتالوني عام 2002، كما تولى مهام المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ عام 2019، وبحضوره تصدر نادي مانشستر سيتي دوري "ديلويت المالي" في عامي 2022 و2023.

وعمل ستيڤ كالزادا في مشاريع استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأندية غلطة سراي التركي وشاختار دونيتسك الأوكراني وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وبدأت الأندية السعودية في تكليف رؤساء تنفيذيين أجانب، منذ إطلاق مشروع "الاستثمار والتخصيص" للأندية الرياضية في المملكة في يونيو/ حزيران الماضي، إذ استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على فرق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بنسبة 75%.

وكان الدوري السعودي للمحترفين قد شهد تطوراً كبيراً من الناحيتين الفنية والتسويقية، بعد تعاقد أنديته مع أبرز اللاعبين حول العالم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.