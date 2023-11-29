جانب من مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الهزيمة من أمام منافسه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في "الوقت القاتل"، وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "بارك دي برينس"، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق "الماكبايس" تقدم بالنتيجة أولا عند الدقيقة 24 بأقدام ألكسندر إيزاك، فيما أحرز النادي الباريسي هدف التعديل في الدقيقة 90+ عن طريق كيليان مبابي.

وحل نادي باريس سان جيرمان في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما بات نادي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

فيما فاز نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره إسي ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لواحد، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني.

وتفوق نادي برشلونة الإسباني على نادي بورتو البرتغالي بهدفين لواحد، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي فاينورد الهولندي بثلاثة أهداف لواحد.

بينما حول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة على نادي لايبزيغ الألماني، وفاز نادي لاتسيو الإيطالي على نادي سلتيك الاسكتلندي بهدفين، وبذات النتيجة نادي يونغ بويز السويسري على نادي النجم الأحمر الصربي، كما انتصر نادي شاختار دونيتسك الأوكراني على نادي رويال أنتويرب البلجيكي بهدف وحيد.