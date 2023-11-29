دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف الحكم توماش كوياتكوفسكي، الذي كان مسؤولاً عن حكم الفيديو المساعد تقنية الـ (VAR) خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، حسب ما نقله موقع "يورو سبورت".

وكان الحكم توماش كوياتكوفسكي أوصى حكم الساحة شيمون مارتشينياك بمراجعة حالة تحكيمية عبر تقنية الـ "VAR"، ليحتسب ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة للنادي الباريسي، جراء لمسة يد على لاعب فريق "الماكبايس"، تينو ليفرامينتو، داخل الصندوق.

وكان من المقرر أن يشارك الحكم توماش كوياتكوفسكي مع طاقم حكام تقنية الـ "VAR" لمباراة ريال سوسيداد الإسباني ومنافسه ريد بل سالزبورغ النمساوي، مساء الأربعاء، قبل أن يتم استبعاده.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن قرار استبعاد الحكم هو إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه يعتقد أنه لم يكن ينبغي منح ركلة الجزاء لنادي باريس سان جيرمان، والتي أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية.

وتسببت ركلة الجزاء المحتسبة للنادي الباريسي في الوقت القاتل على فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نيوكاسل يونايتد الذي كان متقدمًا بهدف إلى ماقبل الدقيقة 90+، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.