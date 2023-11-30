ديربي الرياض: "صراع محتدم" بين الهلال والنصر.. برأيك لمن الغلبة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الهلال مع منافسه النصر مساء الجمعة، على أرض استاد الملك فهد الدولي، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023.

واشتعل الصراع بين فريق "الأزرق الهلالي" ونظيره "العالمي" على صدارة سلم ترتيب أندية المسابقة، إذ يحتل لاعبو جورجي جيسوس المركز الأول برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لاعبي لويس كاسترو.

ويختلف ديربي الرياض عن النسخ الماضية، نظراً للأسماء الكبيرة المتوقع ظهورها فيه، من أبرزها كريستيانو رونالدو وساديو ماني وألكساندر ميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكوم.

ويتوقع متابعون فوز نادي الهلال في الديربي، فيما يعتقد آخرون أن نادي النصر الأقرب لتحقيق النقاط الثلاث، فما رأيك؟