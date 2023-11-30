إشادة بمستوى حكيم زياش.. هذا ما قدمه أمام مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب حكيم زياش في إحراز 3 أهداف، ليساعد في تعادل فريقه غلطة سراي التركي مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل هدفين وصناعة هدفا واحدا، إذ وضع الكرة في شباك فريق "الشياطين الحمر" في مناسبتين من ركلتين ثابتتين في الدقيقتين 29 و62، كما قدم تمريرة حاسمة لزميله محمد أكتوركوغلو الذي أحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 71.

وأشاد مغردون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بمستوى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أمام نادي مانشستر يونايتد.

بهذه النتيجة، وقع رفاق زياش في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر، نادي بايرن ميونخ، بينما بات فريق "الشياطين الحمر" في المركز الثالث بـ 4 نقاط.