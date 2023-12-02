نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل المدافع علي البليهي بهدف الهلال في مرمى النصر أمام جماهير الأخير، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الملك فهد الدولي، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت عدسة الكاميرا البليهي وهو يحتفل أمام مشجعي فريق "العالمي" بعد تسجيل فريق "الأزرق الهلالي" هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، مما أثار جدلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إذ وصف متابعون فعل اللاعب بـ "الاستفزازي" لأنصار المنافس.

وعلى أثر الواقعة، أشهر حكم المباراة، الكولومبي ويلمار رولدان، البطاقة الحمراء بوجه علي البليهي.

وكان رفاق المدافع البالغ من العمر 34 عاماً قد حققوا الفوز على نادي النصر بثلاثة أهداف دون رد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري "روشن".

وانفرد زملاء البليهي بصدارة سلم ترتيب المسابقة، برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيهم.