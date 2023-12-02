هكذا كان رد فعل كريستيانو رونالدو على قرارات حكم مباراة النصر والهلال

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب كريستيانو رونالدو راضياً على قرارات الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، الذي أدار مواجهة نادي النصر ومنافسه الهلال على أرض استاد الملك فهد الدولي، الجمعة، وضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ففي الدقيقة 73 من زمن المباراة، أحرز النجم البرتغالي هدفاً لصالح فريقه "العالمي" من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغى بداعي التسلل، ليعترض رونالدو على هذا القرار التحكيمي.

كما طالب اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً باحتساب خطأ له، بعد احتكاكه مع مدافع فريق "الأزرق الهلالي"، علي البليهي، لكنّ الحكم ويلمار رولدان لم يستجب له.

وبدا كريستيانو رونالدو وكأنه متعجب من قرار الحكم الكولومبي بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، على أثر اصطدامه بحارس نادي الهلال، ياسين بونو، داخل الصندوق.

وتعرض رفاق النجم البرتغالي لخسارة قاسية من أمام نظيرهم "الأزرق الهلالي" بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الخامسة عشر من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.