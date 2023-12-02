نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر تصرف كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، مع جماهير نادي الهلال عند ترديدهم اسم اللاعب ليونيل ميسي، خلال مواجهة الفريقين، مساء الجمعة.

وبيّن الفيديو جماهير فريق "الأزرق الهلالي" المتواجدة في مدرجات استاد الملك فهد الدولي وهي تردد "ميسي، ميسي" أثناء خروج النجم البرتغالي من أرض الملعب، وبدا أن النجم البرتغالي قد وجّه قبلة لهم على أثر ذلك.

وكانت السنوات الماضية في لعبة كرة القدم قد شهدت منافسة كبيرة بين رونالدو وميسي، إذ تبادلا خطف الأضواء والحصول على أفضل الإنجازات الجماعية برفقة فرقهما والفردية.

وشارك رونالدو في ديربي الرياض حتّى نهايته، بفوز نادي الهلال بثلاثية نظيفة، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وابتعد رفاق كريستيانو رونالدو بفارق 7 نقاط عن المركز الأول، الذي يحتله فريق "الأزرق الهلالي" برصيد 41 نقطة، على سلم ترتيب المسابقة.