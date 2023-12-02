للمرة الأولى في تاريخها.. ألمانيا تفوز بلقب كأس العالم للناشئين

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الألماني بلقب بطولة كأس العالم للناشئين على حساب نظيره الفرنسي، بعد التفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان منتخب "المانشافت" قد تقدم أولاً عن طريق باريس برونر في الدقيقة 29، ثم أضاف نوح درويش الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن ينجح منتخب "الديوك" في العودة، ويحرز هدفي التعديل بأقدام سايمون ناديليا بوابري وماتيس أموغو، عند الدقيقتين 53 و85، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها ناشئو ألمانيا لصالحهم.

ويعد فوز المنتخب الألماني بلقب المونديال تحت 17 عاماً، الذي أقيم في إندونيسيا، هو الأول للفريق على مر تاريخ مشاركاته في البطولة.

كما حصد لاعب منتخب "المانشافت"، باريس برونر، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، فيما نال الفرنسي بول أرنيي جائزة أفضل حارس مرمى، وظفر الأرجنتيني أجوستين روبيرتو بجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 8 أهداف.