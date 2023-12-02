هدف واحد يفصل محمد صلاح عن إنجازين كبيرين مع نادي ليفربول

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمتلك محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، برصيده 199 هدفاً مع فريق "الريدز"، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي.

ويستعد النجم المصري عند مواجهة نادي ليفربول لمنافسه فولهام على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، للوصول للهدف رقم 200 مع فريق "الريدز"، إذا أحرز هدفاً واحداً.

وفي حال زيارته لشباك نادي فولهام لمرة واحدة، سينضم صلاح إلى قائمة تضم 4 لاعبين نجحوا في تسجيل 200 هدف مع نادي ليفربول، وهم: إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل.

كما سيصل محمد صلاح للهدف رقم 150 في مسابقة البريميرليغ، منها هدفين مع ناديه السابق تشيلسي.

وفي حال مشاركته بصفة أساسية في تشكيل فريق "الريدز" أمام نادي فولهام، سيكون اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، قد شارك في 300 مباراة مع نادي ليفربول منذ صافرة البداية، بمختلف المسابقات.

ويشار إلى أن صلاح ساهم في إحراز 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 10 أهداف وصنع 5 بعد مرور 13 جولة.