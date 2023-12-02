نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص اللاعب نيمار دا سيلفا على متابعة مباراة فريقه الهلال ومنافسه النصر، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة، على أرض استاد الملك فهد الدولي، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب فريق "الأزرق الهلالي" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر متابعة لاعبه للمباراة، الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة.

وبيّن الفيديو رد فعل النجم البرازيلي على هدفي زميله ألكساندر ميتروفيتش في مرمى شباك فريق "العالمي"، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدت على نيمار (31 عاماً) فرحة عارمة بعد الهدفين، قبل أن يحتفل على طريقة ميتروفيتش.

ويخضع نيمار دا سيلفا لبرنامج علاجي في الوقت الحالي، إذ أجرى عملاً جراحياً بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.