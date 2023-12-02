دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت قرعة كأس أمم أوروبا 2024 في مدينة هامبورغ الألمانية، مساء السبت، إذ من المقرر أن تقام نهائيات البطولة في ألمانيا بين 14 يونيو/ حزيران و14 يوليو/ تموز من العام المقبل.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة وأخرى حديدية، بعد أن تم تقسيم 24 منتخبًا، منهم 3 منتخبات ستتأهل عبر الملحق في مارس/ آذار القادم، على 6 مجموعات.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، إسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: المتأهل من المسار الأول (عبر الملحق)، هولندا، النمسا، فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، المتأهل من المسار الثاني (عبر الملحق).

المجموعة السادسة: تركيا، المتأهل من المسار الثالث (عبر الملحق)، البرتغال، جمهورية التشيك.