نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي على جاره الاتحاد في مباراة بكرة السلة، بنتيجة 60/64، التي أقيمت في صالة وزارة الرياضة، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب السعودية.

بعد نهاية المباراة، أعلن حساب فريق "النمور" على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن نهاية المباراة دون ذكر النتيجة، ليكتب حساب نادي الأهلي: "يا جار .. ليه ما كتبت النتيجة؟!"

وردّ حساب نادي اتحاد جدة على الأهلي بتدوينة، قال فيها: "مشغولون بالتجهيزات للبطولات العالمية".

ولاقت التغريدتان تفاعلاً بين جماهير الفريقين، التي تعد مواجهتهما بمختلف الألعاب الرياضية من أكثر المواجهات التنافسية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

على صعيد لعبة كرة القدم، التقى نادي الأهلي ونظيره الاتحاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحينها حسم الأول ديربي جدة لصالحه، بهدف فرانك كيسييه.